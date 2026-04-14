14/04/2026
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Motoristas de ônibus anunciam nova paralisação em Rio Branco nesta terça

Entre as principais reivindicações dos motoristas estão salários atrasados

Por Suene Almeida, ContilNet 14/04/2026
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Motoristas de ônibus anunciam nova paralisação em Rio Branco nesta terça
A empresa responsável pelos ônibus em Rio Branco, Ricco Transportes, não se manifestou oficialmente sobre a paralisação | Foto: Reprodução

Os motoristas de ônibus de Rio Branco devem realizar uma paralisação na manhã desta terça-feira (14), na capital acreana.

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A mobilização foi confirmada pelo presidente do SINTTPAC, Antônio Neto, em entrevista ao programa Café com Notícias. Segundo ele, a categoria decidiu cruzar os braços como forma de pressionar por melhorias nas condições de trabalho.

Entre as principais reivindicações dos motoristas estão salários atrasados, falta de depósitos do FGTS e do INSS, além de valores descontados de empréstimos consignados que não teriam sido repassados às instituições financeiras.

Separadamente, o sindicalista também relatou que cerca de 30 ônibus não saíram da garagem nesta mesma manhã. No entanto, ele destacou que essa situação não tem relação direta com a paralisação organizada pelos trabalhadores, e sim com uma decisão da própria empresa.

“Quando cheguei no terminal fui informado pela gerência da empresa que, em torno de 30 carros não saíram hoje da garagem. Mas essa paralisação não foi o sindicato”, explicou.

A empresa responsável pelos ônibus em Rio Branco, Ricco Transportes, não se manifestou oficialmente sobre a paralisação.

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