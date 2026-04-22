MPAC dá 24 horas para Prefeitura explicar paralisação dos ônibus

O MPAC também solicitou informações sobre as providências administrativas adotadas ou a serem tomadas diante de eventual descumprimento contratual

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) decidiu abrir investigação sobre a situação do transporte coletivo de Rio Branco.

O órgão encaminhou ofício à Prefeitura de Rio Branco solicitando informações acerca da paralisação total da frota de ônibus do transporte coletivo, ocorrida nesta terça-feira (22).

“A solicitação, direcionada ao prefeito Alysson Bestene, requer esclarecimentos sobre as causas da interrupção do serviço, as medidas emergenciais adotadas para o restabelecimento do transporte e a situação de adimplência contratual e trabalhista da concessionária Ricco Transportes, responsável pela operação do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiros”, disse o órgão em nota.

O MPAC também solicitou informações sobre as providências administrativas adotadas ou a serem tomadas diante de eventual descumprimento contratual. O prazo para envio da resposta é de 24 horas, a contar do recebimento do ofício.

Entenda a situação

O Terminal Urbano de Rio Branco amanheceu completamente vazio nesta quarta-feira (22), após a paralisação dos motoristas de ônibus que operam as linhas do transporte coletivo da capital acreana. Sem a circulação de veículos e passageiros, o cenário chamou a atenção logo nas primeiras horas do dia.

Diante do impasse, o prefeito Alysson Bestene iniciou ainda durante a madrugada, por volta das 3h, uma rodada de negociações com o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Passageiros e Cargas (Sinttpac), em busca de uma solução imediata para restabelecer o serviço.

A mobilização foi organizada de forma independente pelos próprios trabalhadores e articulada pelas redes sociais com a frase “Acorda Rio Branco”. Segundo a categoria, o movimento representa um grito de socorro diante de sucessivos descumprimentos trabalhistas atribuídos às empresas concessionárias responsáveis pelo transporte público no município.

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Entre as principais reclamações apresentadas pelos motoristas estão atrasos frequentes no pagamento de salários, dificuldades para receber os vencimentos dentro do prazo e ausência de depósitos referentes ao FGTS e ao INSS.

Outro problema relatado envolve empréstimos consignados. De acordo com os trabalhadores, os valores estariam sendo descontados mensalmente na folha de pagamento, mas sem o devido repasse às instituições financeiras, o que estaria provocando cobranças indevidas aos funcionários.

A paralisação ocorre poucos dias após a Prefeitura de Rio Branco suspender a concorrência pública nº 005/2026, que prevê a nova concessão do transporte coletivo da capital. A medida foi tomada após impugnações e pedidos de esclarecimento levantarem questionamentos sobre a legalidade e a estrutura do edital.

Ainda nesta quarta, o prefeito se reuniu diretamente com representantes da categoria. O encontro resultou em um acordo de 48 horas, prazo para que a prefeitura e as empresas tentem encontrar soluções para os problemas que afetam o serviço.

A equipe do ContilNet esteve no local e registrou a situação do terminal, completamente vazio, sem ônibus e sem passageiros.

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