Mulher pede ajuda para encontrar celular perdido em Rio Branco

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Uma mulher está mobilizando as redes sociais em busca de um celular perdido no último fim de semana, em Rio Branco. O aparelho, um iPhone 14, desapareceu após ela passar por uma conveniência localizada em frente à Praça do Relógio.

Segundo relato, a mulher trabalha no shopping da capital e, após o expediente, decidiu sair para relaxar. Ela foi até o local, onde acabou dormindo em uma cadeira. Ao acordar, percebeu que o celular havia desaparecido, sem saber informar se foi perdido ou furtado.

Desde então, ela tenta recuperar o aparelho e pede a colaboração de quem possa ter encontrado ou tenha informações sobre o paradeiro do telefone.

“Por gentileza, entrem em contato comigo nesse número 68 99253-6431”, disse.

A orientação é que, caso alguém tenha localizado o aparelho, entre em contato para devolução.