05/04/2026
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Na Gameleira, encenação da Paixão de Cristo reúne fiéis na Sexta-feira Santa

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Encenação
📸 Foto Destaque: Foto: Juan Diaz, ContilNet
⏱️ 1 minuto de leitura

A Sexta-feira Santa é uma das datas mais importantes para a Igreja Católica. O dia, que relembra a crucificação e morte de Jesus, é marcado pela Procissão do Cristo Morto e pela encenação da Paixão de Cristo, em Rio Branco.

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Neste ano, a encenação foi realizada no Calçadão da Gameleira, um dos pontos turísticos da capital. O musical ficou por conta do grupo Totus Tuus.

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Uma multidão se reuniu para assistir a encenação, que é tradicional da data em Rio Branco.

A Diocese de Rio Branco organizou uma estrutura para receber os fiéis após a procissão, com cadeiras e arquibancadas localizadas no Calçadão e na Rua Eduardo Assmar.

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