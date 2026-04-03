Na Gameleira, encenação da Paixão de Cristo reúne fiéis na Sexta-feira Santa

📸 Foto Destaque: Foto: Juan Diaz, ContilNet

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A Sexta-feira Santa é uma das datas mais importantes para a Igreja Católica. O dia, que relembra a crucificação e morte de Jesus, é marcado pela Procissão do Cristo Morto e pela encenação da Paixão de Cristo, em Rio Branco.

Neste ano, a encenação foi realizada no Calçadão da Gameleira, um dos pontos turísticos da capital. O musical ficou por conta do grupo Totus Tuus.

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Uma multidão se reuniu para assistir a encenação, que é tradicional da data em Rio Branco.

A Diocese de Rio Branco organizou uma estrutura para receber os fiéis após a procissão, com cadeiras e arquibancadas localizadas no Calçadão e na Rua Eduardo Assmar.