PF faz operação contra falsificação de remédios para emagrecimento no Acre

Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão, além da realização de 24 ações de fiscalização

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O Acre foi alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF), com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta terça-feira (7). A Operação Heavy Pen tem como objetivo de reprimir a entrada irregular no país, a produção clandestina, falsificação e o comércio ilegal de medicamentos e insumos farmacêuticos destinados ao emagrecimento.

Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão, além da realização de 24 ações de fiscalização, no Acre e nos estados Espírito Santo, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, de Roraima, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e de Santa Catarina.

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A ação teve como foco o enfrentamento de grupos envolvidos na cadeia ilícita desses produtos, desde a importação fraudulenta até a distribuição e comercialização irregular de substâncias de uso injetável, envolvendo riscos sanitários.

Semaglutida, tirzepatida e retatrutida

A operação foi concentrada, especialmente, em produtos à base de princípios ativos como a semaglutida e tirzepatida, utilizados em tratamentos para obesidade, além de substâncias correlatas, como a retatrutida, ainda sem autorização para comercialização no Brasil.

Foram fiscalizados estabelecimentos como laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas que atuam à margem de regulação sanitária, com produção, fracionamento ou comercialização de medicamentos sem registro ou de origem desconhecida.

Os elementos colhidos subsidiarão investigações em curso. As condutas podem caracterizar crimes relacionados à falsificação e comercialização irregular de medicamentos, além de contrabando.