O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ganhar autorização para sair da prisão domiciliar e passar por uma cirurgia no ombro. O sinal verde veio da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou favorável ao pedido da defesa — agora, a palavra final cabe ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Segundo a Agência Brasil, o parecer foi enviado nesta sexta-feira (24) pelo procurador-geral Paulo Gonet, após solicitação do relator do caso. No documento, a PGR afirma não se opor à saída temporária para a realização do procedimento, desde que sejam adotadas medidas de segurança consideradas necessárias.

LEIA TAMBÉM: Nikolas Ferreira e filho de Bolsonaro trocam farpas nas redes: “Toupeira cega”

A defesa do ex-presidente sustenta que Bolsonaro precisa passar por uma cirurgia para tratar uma lesão no manguito rotador do ombro direito, condição que tem causado limitações e dores. O pedido inclui a liberação para deslocamento e realização do procedimento fora do ambiente domiciliar onde ele cumpre pena.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 24 de março, quando recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, após tratamento contra uma pneumonia bacteriana. Antes disso, ele cumpria pena no 19º Batalhão da Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda.

Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no processo que apurou a trama golpista, o ex-presidente agora aguarda a decisão de Moraes, que deverá definir se autoriza — e em quais condições — a saída para a cirurgia.

Com informações da Agência Brasil