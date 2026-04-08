Polícia apreende suposta arma utilizada em homicídio no interior do Acre

O crime ocorreu no dia 29 de março, nas proximidades do km 11 da BR-364

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As investigações sobre o assassinato do trabalhador José Ribamar, o “Zé do Leite”, ganharam um novo desdobramento com a apreensão da possível arma utilizada no crime. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Manoel Urbano, que identificou uma pistola calibre 9 milímetros como sendo, possivelmente, o armamento usado na execução.

O crime ocorreu no dia 29 de março, nas proximidades do km 11 da BR-364, no trecho que liga os municípios de Manoel Urbano e Feijó. A apreensão do objeto é considerada um elemento-chave para o avanço das investigações.

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De acordo com a polícia, dois suspeitos já foram presos por envolvimento no caso. Ainda assim, os trabalhos investigativos seguem em andamento para esclarecer completamente as circunstâncias do homicídio, incluindo a motivação e a participação de cada envolvido.

As autoridades continuam realizando diligências e coletando provas para a conclusão do inquérito.