Polícia Civil intercepta drogas do CV em caixa de som

Polícia Civil apreendeu hoje drogas e munições do CV escondidas em caixa de som

O que parecia ser apenas uma encomenda comum despachada via serviço postal revelou-se um sofisticado esquema de logística do crime organizado. Nesta quarta-feira (22/04), agentes da Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos) do Rio de Janeiro interceptaram uma carga de entorpecentes e armamentos escondida no interior de uma caixa de som.

O Modus Operandi

A investigação, que durou cerca de duas semanas, monitorou o fluxo de mercadorias suspeitas saindo do Rio com destino ao Nordeste. Os criminosos utilizavam equipamentos eletrônicos para burlar a fiscalização de raio-x e o faro de cães policiais, acreditando que a densidade dos componentes internos da caixa de som camuflaria o conteúdo ilícito.

Com informações do Metrópoles.

O Material Apreendido

Ao abrir o equipamento, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal destinado ao abastecimento de facções no Ceará:

15 tabletes de maconha: Prensados e embalados para transporte.

250 munições: De calibres variados, prontas para uso.

8 carregadores de pistola: Acessórios essenciais para o poder de fogo da facção em confrontos territoriais.

A Conexão Rio-Ceará

Segundo a Polícia Civil do Ceará, o destino final da encomenda era uma região sob forte influência do Comando Vermelho (CV). O intercâmbio de armas e drogas entre as bases da facção no Sudeste e no Nordeste tem sido um dos principais focos de combate das autoridades de segurança pública em 2026.

A Polícia Civil fluminense destacou que a parceria com o setor de inteligência dos Correios tem sido vital para identificar essas remessas antes que cheguem às comunidades, reduzindo o poderio bélico dos grupos criminosos antes mesmo do confronto direto. As investigações continuam para identificar os remetentes e os destinatários reais da carga.