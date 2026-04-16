A prisão de MC Ryan SP nesta quarta-feira (16/04) trouxe de volta um conteúdo que, na época, parecia apenas ostentação. Em uma live gravada em março de 2024 com o influenciador Ruyter Poubel, o “Tubarão” deixou escapar um saldo bancário de 11 dígitos no seu “celular do Pix” e afirmou categoricamente: “A Polícia Civil já estava me seguindo. Os caras vão querer me pegar”.

O Vídeo Profético

No registro, Ruyter se choca ao olhar a tela do celular do cantor, chegando a confundir o saldo com o número do CPF de Ryan.

A Reação: Ryan ri e tenta desmentir a informação logo em seguida, dizendo que o amigo estava “metendo o louco”.

O Desabafo: Visivelmente tenso, o MC comentou que se sentia monitorado na saída de seu restaurante, o Bololô. Na época, o influenciador tentou abafar o caso dizendo que o número era apenas a “senha do Wi-Fi”.

A Realidade da Operação Narco Fluxo

O que era tratado como piada em 2024 tornou-se a base de uma das maiores operações da história da Polícia Federal em 2026.

Liderança no Esquema: A PF aponta Ryan como peça-chave na lavagem de dinheiro do tráfico de três toneladas de cocaína ligadas ao PCC.

Patrimônio Bloqueado: A justiça determinou o bloqueio de até R$ 2,2 bilhões em bens do cantor.

Com informações do Metrópoles.

Laranjas e Empresas: O esquema envolvia a mistura de lucros lícitos da produção musical com valores de rifas ilegais e apostas, ocultados através de familiares e operadores.

Defesa e Audiência

A defesa de MC Ryan SP nega qualquer irregularidade, afirmando que todos os seus ganhos possuem origem comprovada e tributada. O artista, que foi preso no litoral paulista junto com MC Poze do Rodo e o dono da página Choquei, passa por audiência de custódia nesta quinta-feira (16/04). O vídeo resgatado agora serve como munição para os internautas discutirem a ostentação desenfreada que precedeu a queda do império bilionário do funk.