Por que Adrian Grenier não aparece em O Diabo Veste Prada 2

Diretor explicou hoje que Adrian Grenier não aparece no filme por atrasos na produção

A sequência de um dos maiores clássicos da moda nos cinemas, O Diabo Veste Prada 2, chega às telonas brasileiras em 30 de abril, mas um rosto familiar fará falta: Adrian Grenier. O intérprete de Nate Cooper, o namorado de Andy Sachs (Anne Hathaway) que se tornou alvo de intensos debates e “cancelamentos” retroativos na internet, não retornará para a continuação.

Erro de Cronograma

O diretor David Frankel revelou à Entertainment Weekly que a intenção original era ter Grenier no longa, mas problemas logísticos impediram o reencontro:

Falta de Tempo: “Eu tive a ideia de incluí-lo numa participação especial, mas, no fim, já era tarde demais no nosso cronograma de produção para que isso acontecesse”, explicou o cineasta.

A Reação de Grenier: À revista People, o ator admitiu estar decepcionado. “Fiquei decepcionado… Mas, sabe, aparentemente, meu personagem é controverso, então talvez ele precise de um spin-off próprio”, brincou Adrian, referindo-se à fama de Nate como o “verdadeiro vilão” do primeiro filme por não apoiar a carreira de Andy.

Com informações do Metrópoles.

Corte de Sydney Sweeney

Grenier não foi o único a ficar pelo caminho. A estrela Sydney Sweeney também teve sua participação cortada da montagem final. De acordo com fontes da produção, sua cena — que seria ao lado de Emily Blunt — não se encaixou bem na narrativa que mostra os personagens 20 anos depois. Rumores de bastidores também sugerem que a “má reputação” recente da atriz e polêmicas de imagem contribuíram para a decisão criativa de retirá-la do projeto.

O Que Esperar da Sequência

Apesar das baixas, o trio de ferro está confirmado e pronto para brilhar:

Meryl Streep: Retorna como a lendária (e agora possivelmente adaptada à era digital) Miranda Priestly. Anne Hathaway: Como uma Andy Sachs muito mais madura e influente. Emily Blunt: Novamente como a icônica Emily Charlton.

O filme deve explorar os desafios da revista Runway em um mundo dominado por influenciadores e mídias sociais, onde o prestígio do papel impresso é constantemente desafiado. O Diabo Veste Prada 2 promete ser o grande evento cinematográfico do primeiro semestre de 2026.