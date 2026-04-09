09/04/2026
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Prefeito anuncia convocação de aprovados em concurso de 2024

Novos servidores vão reforçar gestão e procuradoria municipal

Por Dry Alves, ContilNet 09/04/2026
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Prefeito anuncia convocação de aprovados em concurso de 2024
O decreto de nomeação foi assinado nesta quinta-feira (9)/Foto: Reprodução
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O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou a convocação dos aprovados no maior concurso público realizado pela Prefeitura em 2024. O decreto de nomeação foi assinado nesta quinta-feira (9) e contempla profissionais de diferentes áreas da administração municipal.

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De acordo com o gestor, serão convocados 15 técnicos em gestão pública, além de dois candidatos classificados como PCD (pessoas com deficiência). Também está prevista a nomeação de um técnico ambiental e, pela primeira vez, de dois analistas processuais que irão atuar na Procuradoria do Município.

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Durante o anúncio, Bestene destacou a importância dos novos servidores para o funcionamento da máquina pública. Segundo ele, os profissionais devem contribuir para dar mais agilidade aos processos administrativos e melhorar o atendimento à população.

A convocação marca o início das nomeações do certame e, conforme informado, a posse dos aprovados deve ocorrer nos próximos dias.

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