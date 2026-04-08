09/04/2026
Prefeitura de Rio Branco abre mais de R$ 2 milhões em crédito suplementar

A abertura de crédito suplementar será para aquisição e desapropriação de imóveis

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 08/04/2026 Atualizado: há 1 dia
A Prefeitura de Rio Branco divulgou a abertura de crédito suplementar de R$ 2.302.00,00 ao Orçamento Municipal para reforço da dotação orçamentária para a Procuradoria Geral do Município. O decreto foi publicado na edição desta quarta-feira (8) do Diário Oficial do Estado (DOE).

A abertura de crédito suplementar será para aquisição e desapropriação de imóveis.

O crédito adicional suplementar será compensado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra).

O decreto foi assinado pelo prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Wilson José das Chagas Sena Leite.

Confira o decreto:

crédito suplementar prefeitura 8 de abril

