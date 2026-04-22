22/04/2026
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Governo define data para entrega do Hospital de Feijó; confira prazo

O projeto contempla melhorias significativas, como a modernização das instalações

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 22/04/2026 às 15:07 Atualizado: há 12 minutos
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Governo define data para entrega do Hospital de Feijó; confira prazo
Serviços finais são realizados no prédio e no entorno/Foto: Diego Silva/Secom

O governo do Acre anunciou a entrega do Hospital Geral de Feijó para o próximo dia 30. A unidade passa por trabalhos de reforma e ampliação para ampliar e fortalecer a saúde pública do município e região.

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Com investimento superior a R$ 5 milhões, provenientes do convênio com o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, e contrapartida do Estado.

O projeto contempla melhorias significativas, como a modernização das instalações, adequações elétricas, implantação de um novo sistema de climatização, reestruturação da cobertura e ampliação de espaços.

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A reforma e ampliação da unidade representam a maior intervenção estrutural já realizada na unidade em mais de 40 anos. Desde sua construção, o hospital não havia passado por uma modernização de grande porte, o que torna a atual obra essencial para adequar a estrutura às demandas atuais da população.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, a entrega da unidade reafirma o compromisso da gestão com a população e marca um avanço importante para a rede pública de saúde do interior.

“Essa é uma obra tratada como prioridade pelo governo. Estamos trabalhando de forma contínua, inclusive aos fins de semana e feriados, para garantir a entrega neste mês. Esse esforço é resultado do empenho da governadora Mailza Assis e do ex-governador Gladson Camelí, que não mediram esforços para viabilizar essa importante intervenção”, disse Ítalo Lopes à Agência de Notícias do Acre.

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