Entre as doses disponíveis estão imunizantes contra Influenza, Sarampo, Febre Amarela, Meningite e Hepatite B

A Prefeitura de Rio Branco realiza neste sábado (25) uma grande ação de vacinação em 19 pontos espalhados pela capital, com horários ampliados para facilitar o acesso da população aos imunizantes.

A mobilização contará com atendimento em supermercados, centros comerciais e unidades de saúde, oferecendo vacinas para crianças, adolescentes e adultos.

Entre as doses disponíveis estão imunizantes contra Influenza, Sarampo, Febre Amarela, Meningite e Hepatite B.

Os atendimentos serão realizados nos seguintes locais:

11 unidades do Arasuper (todas as lojas) – das 8h às 20h

2 unidades do Aramix – das 8h às 20h

Havan – das 14h às 22h

Via Verde Shopping – das 14h às 22h

URAP Roney Meireles (Adalberto Sena) – das 7h às 17h

URAP Augusto Hidalgo (Palheiral) – das 7h às 17h

URAP Cláudia Vitorino (Taquari) – das 7h às 17h

URAP Rozângela Pimentel (Calafate) – das 7h às 17h

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os moradores levem documento de identificação e a caderneta de vacinação para agilizar o atendimento e garantir a atualização do esquema vacinal.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal no município e facilitar o acesso da população às vacinas, especialmente para quem não consegue buscar atendimento durante a semana.