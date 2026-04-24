A Prefeitura de Rio Branco realiza neste sábado (25) uma grande ação de vacinação em 19 pontos espalhados pela capital, com horários ampliados para facilitar o acesso da população aos imunizantes.
A mobilização contará com atendimento em supermercados, centros comerciais e unidades de saúde, oferecendo vacinas para crianças, adolescentes e adultos.
Entre as doses disponíveis estão imunizantes contra Influenza, Sarampo, Febre Amarela, Meningite e Hepatite B.
Os atendimentos serão realizados nos seguintes locais:
11 unidades do Arasuper (todas as lojas) – das 8h às 20h
2 unidades do Aramix – das 8h às 20h
Havan – das 14h às 22h
Via Verde Shopping – das 14h às 22h
URAP Roney Meireles (Adalberto Sena) – das 7h às 17h
URAP Augusto Hidalgo (Palheiral) – das 7h às 17h
URAP Cláudia Vitorino (Taquari) – das 7h às 17h
URAP Rozângela Pimentel (Calafate) – das 7h às 17h
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os moradores levem documento de identificação e a caderneta de vacinação para agilizar o atendimento e garantir a atualização do esquema vacinal.
A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal no município e facilitar o acesso da população às vacinas, especialmente para quem não consegue buscar atendimento durante a semana.