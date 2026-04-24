24/04/2026
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Prefeitura de Rio Branco realiza mutirão de vacina neste sábado; confira

Entre as doses disponíveis estão imunizantes contra Influenza, Sarampo, Febre Amarela, Meningite e Hepatite B

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 09:10 Atualizado: há 6 horas
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Prefeitura de Rio Branco realiza mutirão de vacina neste sábado; confira
A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal no município/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco realiza neste sábado (25) uma grande ação de vacinação em 19 pontos espalhados pela capital, com horários ampliados para facilitar o acesso da população aos imunizantes.

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A mobilização contará com atendimento em supermercados, centros comerciais e unidades de saúde, oferecendo vacinas para crianças, adolescentes e adultos.

Entre as doses disponíveis estão imunizantes contra Influenza, Sarampo, Febre Amarela, Meningite e Hepatite B.

Os atendimentos serão realizados nos seguintes locais:

11 unidades do Arasuper (todas as lojas) – das 8h às 20h
2 unidades do Aramix – das 8h às 20h
Havan – das 14h às 22h
Via Verde Shopping – das 14h às 22h
URAP Roney Meireles (Adalberto Sena) – das 7h às 17h
URAP Augusto Hidalgo (Palheiral) – das 7h às 17h
URAP Cláudia Vitorino (Taquari) – das 7h às 17h
URAP Rozângela Pimentel (Calafate) – das 7h às 17h

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os moradores levem documento de identificação e a caderneta de vacinação para agilizar o atendimento e garantir a atualização do esquema vacinal.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal no município e facilitar o acesso da população às vacinas, especialmente para quem não consegue buscar atendimento durante a semana.

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