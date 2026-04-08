Prêmio da cultura distribui R$ 220 mil em Rio Branco; veja ganhadores

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Tradições, saberes populares e histórias de vida ganharam reconhecimento oficial em Rio Branco. O resultado provisório do Prêmio Mestres e Mestras, divulgado pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB) , selecionou 16 fazedores de cultura que vão dividir mais de R$ 220 mil em premiações, segundo informações do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (8).

A lista reúne nomes de diferentes áreas, como artes, patrimônio cultural e mestres griôs. Foram contemplados representantes com décadas de atuação, muitos deles, inclusive, com mais de 70 anos.

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Valorização de saberes tradicionais

Na categoria de artes, sete mestres foram contemplados com R$ 15 mil cada. Já na área de patrimônio cultural, cinco nomes foram selecionados, além de quatro mestres griôs, que também receberão incentivo financeiro.

A proposta do prêmio é reconhecer pessoas que mantêm vivas práticas culturais, muitas vezes transmitidas de geração em geração, como histórias, costumes e expressões artísticas.

Apesar de vários candidatos terem alcançado pontuação máxima, o número limitado de vagas deixou parte dos concorrentes fora da lista final. Em alguns casos, a idade foi determinante para o desempate. Outros participantes acabaram desclassificados por não atenderem critérios do edital.

Quem não concordar com o resultado ainda pode recorrer. O prazo para apresentação de recursos segue até o dia 9 de abril, com análise prevista até o dia 14. O resultado final deve ser divulgado em 15 de abril.

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