O sonho da vaga no serviço público está mais próximo. Nesta quinta-feira (23/04), diversos órgãos confirmaram o avanço em seus cronogramas de contratação. De carreiras policiais a cargos de alta gestão em secretarias de fazenda, o ano de 2026 oferece opções para todos os níveis de escolaridade e áreas de formação.
Destaques das Carreiras Policiais (Segurança Pública)
As forças de segurança continuam sendo o carro-chefe das oportunidades:
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PRF (Polícia Rodoviária Federal): Aguarda autorização do MGI para 263 vagas de policial (nível superior) e 248 vagas para agente administrativo (nível médio). Expectativa de nomeação em julho de 2026.
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PCDF (Polícia Civil do DF): Em fase de escolha de banca para cargos de Agente de Custódia, Papiloscopista e Peritos. Salários competitivos atraem candidatos de todo o país.
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Guarda Civil de SP: Já tem a Vunesp como banca. São 1.000 vagas imediatas para quem possui ensino médio.
Com informações do Metrópoles.
Oportunidades no Setor de Energia e Gestão
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Petrobras: A Fundação Cesgranrio confirmou o certame no cronograma de 2026. Embora a assessoria da estatal mantenha cautela, a expectativa é de mais de 1.000 vagas devido ao plano de desligamento voluntário, com salários que podem atingir R$ 11 mil.
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CGE-AM (Amazonas): Edital inédito para Auditor de Controle Interno. Remuneração inicial de R$ 13,7 mil para diversas áreas (Contabilidade, Direito, Engenharia, TI).
Áreas Fiscais e Jurídicas
As Secretarias de Fazenda (Sefaz) e Tribunais também movimentam o mercado:
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Sefaz-CE: Edital iminente (pode sair ainda em abril) com 100 vagas imediatas pela banca FCC.
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TJ-CE: Confirmado com 39 vagas imediatas e um cadastro reserva massivo de mais de mil nomes.
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DPDF (Defensoria do DF): Edital previsto para meados de 2026 com o Instituto ACCESS.
Tabela de Oportunidades em Destaque
|Órgão
|Vagas Previstas
|Nível
|Salário Inicial (Est.)
|CGE-AM
|50
|Superior
|R$ 13.700
|Petrobras
|1.000+
|Médio/Téc/Sup
|Até R$ 11.000
|PRF (Adm)
|248
|Médio
|R$ 5.562
|Guarda SP
|1.000
|Médio
|R$ 2.180 + Gratificações
A orientação para os concurseiros é focar nas disciplinas básicas (Português, Raciocínio Lógico e Direito Administrativo) enquanto os editais específicos não são publicados. A concorrência promete ser alta, mas o número recorde de vagas em cadastro reserva aumenta as chances de convocação ao longo da validade dos certames.