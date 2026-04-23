Editais da PRF, PCDF e Petrobras avançam hoje com vagas para 2026

O sonho da vaga no serviço público está mais próximo. Nesta quinta-feira (23/04), diversos órgãos confirmaram o avanço em seus cronogramas de contratação. De carreiras policiais a cargos de alta gestão em secretarias de fazenda, o ano de 2026 oferece opções para todos os níveis de escolaridade e áreas de formação.

Destaques das Carreiras Policiais (Segurança Pública)

As forças de segurança continuam sendo o carro-chefe das oportunidades:

PRF (Polícia Rodoviária Federal): Aguarda autorização do MGI para 263 vagas de policial (nível superior) e 248 vagas para agente administrativo (nível médio). Expectativa de nomeação em julho de 2026.

PCDF (Polícia Civil do DF): Em fase de escolha de banca para cargos de Agente de Custódia, Papiloscopista e Peritos . Salários competitivos atraem candidatos de todo o país.

Guarda Civil de SP: Já tem a Vunesp como banca. São 1.000 vagas imediatas para quem possui ensino médio.

Com informações do Metrópoles.

Oportunidades no Setor de Energia e Gestão

Petrobras: A Fundação Cesgranrio confirmou o certame no cronograma de 2026. Embora a assessoria da estatal mantenha cautela, a expectativa é de mais de 1.000 vagas devido ao plano de desligamento voluntário, com salários que podem atingir R$ 11 mil .

CGE-AM (Amazonas): Edital inédito para Auditor de Controle Interno. Remuneração inicial de R$ 13,7 mil para diversas áreas (Contabilidade, Direito, Engenharia, TI).

Áreas Fiscais e Jurídicas

As Secretarias de Fazenda (Sefaz) e Tribunais também movimentam o mercado:

Sefaz-CE: Edital iminente (pode sair ainda em abril) com 100 vagas imediatas pela banca FCC.

TJ-CE: Confirmado com 39 vagas imediatas e um cadastro reserva massivo de mais de mil nomes.

DPDF (Defensoria do DF): Edital previsto para meados de 2026 com o Instituto ACCESS.

Tabela de Oportunidades em Destaque

Órgão Vagas Previstas Nível Salário Inicial (Est.) CGE-AM 50 Superior R$ 13.700 Petrobras 1.000+ Médio/Téc/Sup Até R$ 11.000 PRF (Adm) 248 Médio R$ 5.562 Guarda SP 1.000 Médio R$ 2.180 + Gratificações

A orientação para os concurseiros é focar nas disciplinas básicas (Português, Raciocínio Lógico e Direito Administrativo) enquanto os editais específicos não são publicados. A concorrência promete ser alta, mas o número recorde de vagas em cadastro reserva aumenta as chances de convocação ao longo da validade dos certames.