Professor é afastado após ficar nu dentro de sala de aula

Um professor de filosofia da rede estadual foi afastado temporariamente após ser acusado de comportamento inadequado dentro de sala de aula no Colégio Estadual Artur Oliveira, em Juazeiro, na Bahia. O caso ocorreu na última quarta-feira (23) e gerou repercussão entre estudantes e pais.

De acordo com relatos, o docente teria tirado a roupa e permanecido nu durante uma aula, na presença dos alunos. A situação foi inicialmente denunciada por estudantes à coordenação da escola e, posteriormente, chegou ao conhecimento dos responsáveis.

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Diante da repercussão, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) confirmou, por meio de nota, o afastamento temporário do professor enquanto o caso é investigado.

Caso será apurado

Segundo a pasta, a Corregedoria foi acionada e ficará responsável por conduzir a apuração e adotar as medidas cabíveis. A identidade do professor não foi divulgada.

A direção da unidade informou que, no primeiro momento, não adotou uma medida mais rígida em razão de um laudo médico apresentado pelo docente, que indicaria possíveis problemas de saúde mental.

Apoio a estudantes

Em nota, a Secretaria de Educação afirmou que vai oferecer acompanhamento psicológico aos alunos e reforçou o compromisso com um ambiente escolar seguro.

“A Secretaria da Educação do Estado da Bahia reafirma seu compromisso com um ambiente de respeito, seguro, saudável e de bem-estar para toda a comunidade escolar”, diz o comunicado.

O caso segue sob investigação.

Com informações Metrópoles