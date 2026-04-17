Professora empossada no Acre diz sonhar em transformar vidas

A posse de novos servidores da educação no Acre foi marcada por histórias de conquista e propósito. Entre os profissionais que assumiram os cargos, uma professora resumiu o sentimento da nova etapa ao afirmar que sonha em transformar a vida dos estudantes por meio da educação. A declaração foi feita durante cerimônia realizada nesta sexta-feira (17), em Rio Branco.

A nomeação faz parte de mais uma etapa do concurso público da educação estadual, considerado um dos maiores já realizados no Acre. Ao todo, 142 novos servidores foram empossados, sendo 90 professores e 52 profissionais de apoio administrativo, reforçando o quadro efetivo das escolas públicas.

Entre os destaques da cerimônia está a professora Alice Bispo, formada em matemática, que celebrou a conquista como a realização de um objetivo de vida. Segundo ela, a aprovação no concurso representa mais do que estabilidade profissional, mas a oportunidade de impactar diretamente a trajetória dos alunos. A educadora ressaltou que vê a educação como um instrumento de transformação social e pretende contribuir para o desenvolvimento dos estudantes dentro e fora da sala de aula.

A posse também evidenciou o esforço dos novos servidores. Muitos relataram anos de preparação até alcançar a aprovação. O professor de Química Edilson Oliveira destacou que sempre teve o desejo de atuar na educação pública e que a conquista representa um marco em sua trajetória. Já Ícaro Lebre, que assumiu cargo administrativo, afirmou que o momento é resultado de dedicação e persistência.

O concurso faz parte de uma estratégia do governo do Acre para fortalecer a rede estadual de ensino, ampliando o número de servidores efetivos e reduzindo a dependência de contratos temporários. Desde a realização do certame, milhares de profissionais já foram convocados, o que tem contribuído para maior estabilidade nas escolas e melhoria na organização pedagógica.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, a presença de servidores efetivos permite planejamento de longo prazo e maior continuidade das políticas públicas educacionais. Além disso, a chegada de novos profissionais ajuda a suprir a demanda por professores em diferentes áreas, especialmente em regiões mais afastadas.

A valorização da educação também passa pela ampliação do quadro técnico, com a inclusão de profissionais de apoio que auxiliam no funcionamento das unidades escolares. Esses servidores desempenham papel fundamental na rotina das escolas, contribuindo para a organização e o atendimento aos alunos.

Outro ponto destacado durante a cerimônia foi o papel da família no processo de conquista. No caso da professora Alice, o apoio familiar foi essencial durante a preparação. A mãe, que também atua na educação, acompanhou de perto a trajetória da filha e celebrou a posse como motivo de orgulho.

A fala sobre transformar vidas reflete o entendimento de muitos educadores sobre a importância da profissão. A educação é vista como um caminho para ampliar oportunidades, reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento social. Com a chegada dos novos servidores, a expectativa é de avanços na qualidade do ensino e no atendimento aos estudantes da rede pública.

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A entrada desses profissionais também impacta diretamente o cotidiano das escolas, com melhoria na distribuição de professores, fortalecimento das equipes pedagógicas e ampliação da oferta de disciplinas. Esse cenário contribui para um ambiente mais estruturado e favorável ao aprendizado.

A expectativa do governo é continuar com as nomeações conforme a necessidade da rede, garantindo que o concurso público cumpra seu papel de fortalecer a educação no estado. Para os novos servidores, o desafio agora é transformar a conquista em resultados concretos dentro das salas de aula.

Nesse contexto, histórias como a da professora empossada reforçam que, por trás dos números, existem profissionais comprometidos com a missão de educar. A expectativa é que esse novo ciclo contribua para formar estudantes mais preparados e ampliar o impacto positivo da educação na sociedade acreana.

Com informações Agência de Notícias do Acre