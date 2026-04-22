Pubalgia: Conheça o diagnóstico da ex-BBB Laís Caldas

A gestação de Alice, primeira filha da médica e ex-BBB Laís Caldas, chegou a uma fase de cuidados intensos. Aos 34 anos e após completar 25 semanas de gravidez, Laís revelou estar enfrentando a pubalgia, uma condição inflamatória que causa dores agudas na região do púbis e que, no seu caso, já atingiu o estágio quatro — o nível mais crítico da escala.

O Desabafo da Médica

Mesmo acostumada ao ambiente clínico, Laís relatou que a dor impacta severamente sua rotina:

Limitações: Atividades simples como andar, sentar, ficar em pé ou virar na cama tornaram-se martírios. “Vou no céu e volto com a dor”, descreveu.

Mudança de Rotina: Devido à gravidade, a médica precisou suspender a musculação e exercícios aeróbicos, focando exclusivamente na fisioterapia pélvica realizada em casa.

Com informações do O Globo.

O Que é a Pubalgia Gestacional?

Embora muito comum entre atletas, a pubalgia é frequente na gravidez devido a fatores fisiológicos:

Frouxidão Ligamentar: O corpo libera hormônios (como a relaxina) que preparam a bacia para o parto, deixando os ligamentos mais “frouxos”. Pressão e Peso: O crescimento do bebê e a pressão do útero sobre a sínfise púbica geram uma inflamação constante. Desequilíbrio Muscular: A mudança no centro de gravidade da mulher cria um descompasso entre a musculatura abdominal e as coxas.

Sintomas e Diagnóstico

Segundo o Ministério da Saúde, os principais sinais incluem dores na virilha e no abdômen inferior. Em casos graves, como o de Laís, atos involuntários como espirrar ou subir um degrau de escada podem disparar crises de dor excruciante.

Fisioterapia Pélvica: A Principal Aliada

O tratamento domiciliar adotado pela ex-BBB busca estabilizar a pelve e aliviar a compressão dos nervos. A fisioterapia pélvica ajuda a fortalecer o assoalho pélvico e a musculatura estabilizadora sem sobrecarregar a articulação inflamada, garantindo que a gestante chegue ao momento do parto com maior conforto.