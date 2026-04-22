23/04/2026
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Quanto ganha o segundo lugar do BBB? Saiba o prêmio de Tia Milena

Tia Milena ganhou R$ 150 mil e um apartamento pelo segundo lugar.

Por Redação ContilNet 22/04/2026 às 08:04
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Quanto ganha o segundo lugar do BBB? Saiba o prêmio de Tia Milena
Foto: Reprodução/TV Globo

O BBB 26 chegou ao fim coroando Ana Paula Renault com o recorde de R$ 5,7 milhões, mas o pódio não deixou os outros finalistas de mãos abanando. Tia Milena, que conquistou o segundo lugar com 17,29% dos votos, saiu do reality com um saldo bancário e patrimonial que vai muito além do cheque entregue por Tadeu Schmidt na grande final.

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O Pódio de Valores do BBB 26

Abaixo, confira a divisão oficial de prêmios em dinheiro por colocação:

  1. Ana Paula Renault (1º lugar): R$ 5,7 milhões

  2. Tia Milena (2º lugar): R$ 150 mil

  3. Juliano Floss (3º lugar): R$ 50 mil

Com informações do O Globo.

O “Prêmio Invisível”: Milena saiu com mais de R$ 300 mil

Embora o valor fixo para o vice-campeão seja de R$ 150 mil (congelado desde o BBB 10), Milena soube jogar as dinâmicas e acumulou benefícios que elevam seu faturamento total:

  • Imóvel Próprio: Como integrante do Top 3, Milena garantiu um apartamento novinho oferecido por um dos patrocinadores, um benefício exclusivo para os finalistas desta edição.

  • Provas e Ações: Ao longo dos 100 dias, a recreadora infantil venceu provas e participou de ações de merchandising que renderam valores extras em dinheiro e mimos eletrônicos.

  • Patrimônio Total: Estimativas apontam que, somando o imóvel e os prêmios extras, Milena deixou o Projac com um patrimônio acumulado superior a R$ 300 mil.

Histórico do Vice-Prêmio

O valor de R$ 150 mil para o segundo colocado tornou-se um padrão do programa. Nas primeiras edições, o vice recebia apenas R$ 30 mil. O valor saltou para R$ 100 mil e, há 16 anos, estabilizou-se nos R$ 150 mil atuais. No entanto, o aumento agressivo no prêmio do primeiro lugar (via patrocínios dinâmicos) tem gerado debates entre os fãs sobre uma possível atualização nos valores do restante do pódio para as próximas edições.

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