22/04/2026
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Resultado da 3ª rinoplastia de Pabllo Vittar viraliza

Pabllo Vittar viralizou hoje com fotos da sua terceira rinoplastia aos 32 anos

Por Redação ContilNet 22/04/2026 às 07:21
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Resultado da 3ª rinoplastia de Pabllo Vittar viraliza
Reprodução

Pabllo Vittar não cansa de se renovar. A <em>drag queen</em> mais seguida do mundo viralizou nesta quarta-feira (22/04) após publicar fotos que destacam o perfil de seu rosto após a realização de sua terceira rinoplastia. A artista, que já havia passado por procedimentos em 2018 e 2021, parece ter encontrado o formato ideal, recebendo o selo de aprovação imediato de sua base de fãs.

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Histórico de Transformações

A busca de Pabllo pelo “nariz perfeito” não é de hoje:

  • Março de 2018: A primeira intervenção, focada em correção funcional e estética.

  • Dezembro de 2021: Novas atualizações para refinar a ponta e o dorso.

  • 2026: O resultado atual, que vem sendo elogiado desde março por sua naturalidade e harmonia com as expressões da cantora.

Com informações do Metrópoles.

Repercussão nas Redes

Os comentários nas publicações da cantora refletem o entusiasmo do público com a nova fase:

  1. Humor e Afeição: “Pode até sofrer por macho, mas feia…. NUNCA”, brincou um seguidor, fazendo referência aos recentes desabafos da cantora sobre um ex-affair abusivo.

  2. Termos Técnicos: Fãs utilizaram gírias do universo pop como “Face card babado” para exaltar a beleza da artista.

  3. Nova Era: Muitos acreditam que o novo visual acompanha o conceito estético de seus próximos lançamentos musicais.

Desabafo sobre Ex-Affair

Além da estética, Pabllo também esteve nos holofotes por um motivo sério: a exposição de fotos íntimas por um antigo parceiro. Em um vídeo corajoso, a cantora detalhou como a confiança foi traída, alertando seus seguidores sobre relacionamentos abusivos e a importância de preservar a própria intimidade, reforçando que, por trás da persona Pabllo, existe o Phabullo, que merece respeito.

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