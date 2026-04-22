Resultado da 3ª rinoplastia de Pabllo Vittar viraliza

Pabllo Vittar viralizou hoje com fotos da sua terceira rinoplastia aos 32 anos

Pabllo Vittar não cansa de se renovar. A <em>drag queen</em> mais seguida do mundo viralizou nesta quarta-feira (22/04) após publicar fotos que destacam o perfil de seu rosto após a realização de sua terceira rinoplastia. A artista, que já havia passado por procedimentos em 2018 e 2021, parece ter encontrado o formato ideal, recebendo o selo de aprovação imediato de sua base de fãs.

Histórico de Transformações

A busca de Pabllo pelo “nariz perfeito” não é de hoje:

Março de 2018: A primeira intervenção, focada em correção funcional e estética.

Dezembro de 2021: Novas atualizações para refinar a ponta e o dorso.

2026: O resultado atual, que vem sendo elogiado desde março por sua naturalidade e harmonia com as expressões da cantora.

Com informações do Metrópoles.

Repercussão nas Redes

Os comentários nas publicações da cantora refletem o entusiasmo do público com a nova fase:

Humor e Afeição: “Pode até sofrer por macho, mas feia…. NUNCA”, brincou um seguidor, fazendo referência aos recentes desabafos da cantora sobre um ex-affair abusivo. Termos Técnicos: Fãs utilizaram gírias do universo pop como “Face card babado” para exaltar a beleza da artista. Nova Era: Muitos acreditam que o novo visual acompanha o conceito estético de seus próximos lançamentos musicais.

Desabafo sobre Ex-Affair

Além da estética, Pabllo também esteve nos holofotes por um motivo sério: a exposição de fotos íntimas por um antigo parceiro. Em um vídeo corajoso, a cantora detalhou como a confiança foi traída, alertando seus seguidores sobre relacionamentos abusivos e a importância de preservar a própria intimidade, reforçando que, por trás da persona Pabllo, existe o Phabullo, que merece respeito.