Resultado da Dia de Sorte de hoje: concurso 1202

Dia de Sorte
CONCURSO 1202
05
08
09
11
26
28
31
Data oficial do sorteio: 16/04/2026
Resultado da Dia de Sorte de hoje
O resultado da Dia de Sorte de hoje, referente ao concurso 1202, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 05 – 08 – 09 – 11 – 26 – 28 – 31.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 1202
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Dia de Sorte.
- 7 acertos: 0 ganhador(es)
- 6 acertos: 37 ganhador(es)
- 5 acertos: 1817 ganhador(es)
- 4 acertos: 22585 ganhador(es)
- Mês da Sorte: 72142 ganhador(es)
Detalhes do sorteio
Mês da Sorte: Novembro
Resumo rápido
O concurso 1202 da Dia de Sorte foi realizado em 16/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 7 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.