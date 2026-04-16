Resultado da Dia de Sorte de hoje: concurso 1202

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Resultado da Dia de Sorte de hoje

O resultado da Dia de Sorte de hoje, referente ao concurso 1202, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 05 – 08 – 09 – 11 – 26 – 28 – 31.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 1202

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Dia de Sorte.

7 acertos : 0 ganhador(es)

: 0 ganhador(es) 6 acertos : 37 ganhador(es)

: 37 ganhador(es) 5 acertos : 1817 ganhador(es)

: 1817 ganhador(es) 4 acertos : 22585 ganhador(es)

: 22585 ganhador(es) Mês da Sorte: 72142 ganhador(es)

Detalhes do sorteio

Mês da Sorte: Novembro

Resumo rápido

O concurso 1202 da Dia de Sorte foi realizado em 16/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 7 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

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