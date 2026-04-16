Resultado da Mega-Sena de hoje: concurso 2997

Mega-Sena
CONCURSO 2997
Data oficial do sorteio: 16/04/2026
Resultado da Mega-Sena de hoje
O resultado da Mega-Sena de hoje, referente ao concurso 2997, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 14 – 20 – 32 – 37 – 39 – 42.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 2997
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Mega-Sena.
- 6 acertos: 0 ganhador(es)
- 5 acertos: 33 ganhador(es)
- 4 acertos: 2920 ganhador(es)
Resumo rápido
O concurso 2997 da Mega-Sena foi realizado em 16/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 6 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.