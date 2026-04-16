16/04/2026
Resultado da Mega-Sena de hoje: concurso 2997

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2997. Números sorteados: 14 - 20 - 32 - 37 - 39 - 42. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet 16/04/2026
Mega-Sena
CONCURSO 2997
14
20
32
37
39
42
Data oficial do sorteio: 16/04/2026

O resultado da Mega-Sena de hoje, referente ao concurso 2997, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 14 – 20 – 32 – 37 – 39 – 42.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 2997

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Mega-Sena.

  • 6 acertos: 0 ganhador(es)
  • 5 acertos: 33 ganhador(es)
  • 4 acertos: 2920 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 2997 da Mega-Sena foi realizado em 16/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 6 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

