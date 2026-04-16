16/04/2026
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Resultado da Quina de hoje: concurso 7003

Resultado da Quina de hoje, concurso 7003. Números sorteados: 04 - 14 - 18 - 54 - 75. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet 16/04/2026
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Resultado da Quina de hoje: concurso 7003

 

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Quina
CONCURSO 7003
04
14
18
54
75
Data oficial do sorteio: 16/04/2026

Resultado da Quina de hoje

O resultado da Quina de hoje, referente ao concurso 7003, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 14 – 18 – 54 – 75.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 7003

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Quina.

  • 5 acertos: 0 ganhador(es)
  • 4 acertos: 77 ganhador(es)
  • 3 acertos: 5885 ganhador(es)
  • 2 acertos: 137807 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 7003 da Quina foi realizado em 16/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 5 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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