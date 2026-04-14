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Resultado da Dia de Sorte de hoje — veja os números do concurso 1201

Por ContilNet 14/04/2026
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Resultado da Dia de Sorte de hoje — veja os números do concurso 1201

 

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Dia de Sorte
CONCURSO 1201
01
06
10
12
14
20
31
Data oficial do sorteio: 14/04/2026

Resultado da Dia de Sorte de hoje

O resultado da Dia de Sorte de hoje, referente ao concurso 1201, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 06 – 10 – 12 – 14 – 20 – 31.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 1201

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Dia de Sorte.

  • 7 acertos: 0 ganhador(es)
  • 6 acertos: 38 ganhador(es)
  • 5 acertos: 1573 ganhador(es)
  • 4 acertos: 19876 ganhador(es)
  • Mês da Sorte: 73870 ganhador(es)

Detalhes do sorteio

Mês da Sorte: Março

Resumo rápido

O concurso 1201 da Dia de Sorte foi realizado em 14/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 7 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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