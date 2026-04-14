Resultado da Dia de Sorte de hoje — veja os números do concurso 1201

Dia de Sorte
CONCURSO 1201
01
06
10
12
14
20
31
Data oficial do sorteio: 14/04/2026
Resultado da Dia de Sorte de hoje
O resultado da Dia de Sorte de hoje, referente ao concurso 1201, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 06 – 10 – 12 – 14 – 20 – 31.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 1201
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Dia de Sorte.
- 7 acertos: 0 ganhador(es)
- 6 acertos: 38 ganhador(es)
- 5 acertos: 1573 ganhador(es)
- 4 acertos: 19876 ganhador(es)
- Mês da Sorte: 73870 ganhador(es)
Detalhes do sorteio
Mês da Sorte: Março
Resumo rápido
O concurso 1201 da Dia de Sorte foi realizado em 14/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 7 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.