Resultado da Quina de hoje — veja os números do concurso 7001

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Resultado da Quina de hoje

O resultado da Quina de hoje, referente ao concurso 7001, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 25 – 39 – 49 – 50 – 53.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 7001

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Quina.

5 acertos : 0 ganhador(es)

: 0 ganhador(es) 4 acertos : 56 ganhador(es)

: 56 ganhador(es) 3 acertos : 4369 ganhador(es)

: 4369 ganhador(es) 2 acertos: 102490 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 7001 da Quina foi realizado em 14/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 5 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

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