Resultado da Quina de hoje — veja os números do concurso 7001

Quina
CONCURSO 7001
25
39
49
50
53
Data oficial do sorteio: 14/04/2026
Resultado da Quina de hoje
O resultado da Quina de hoje, referente ao concurso 7001, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 25 – 39 – 49 – 50 – 53.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 7001
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Quina.
- 5 acertos: 0 ganhador(es)
- 4 acertos: 56 ganhador(es)
- 3 acertos: 4369 ganhador(es)
- 2 acertos: 102490 ganhador(es)
Resumo rápido
O concurso 7001 da Quina foi realizado em 14/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 5 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.