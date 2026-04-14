Resultado da Timemania de hoje — veja os números do concurso 2380

Timemania
CONCURSO 2380
47
54
56
60
64
65
79
Data oficial do sorteio: 14/04/2026
Resultado da Timemania de hoje
O resultado da Timemania de hoje, referente ao concurso 2380, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 47 – 54 – 56 – 60 – 64 – 65 – 79.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 2380
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Timemania.
- 7 acertos: 0 ganhador(es)
- 6 acertos: 3 ganhador(es)
- 5 acertos: 130 ganhador(es)
- 4 acertos: 2898 ganhador(es)
- 3 acertos: 29228 ganhador(es)
- Time do Coração: 6825 ganhador(es)
Detalhes do sorteio
Time do Coração: JACUIPENSE /BA
Resumo rápido
O concurso 2380 da Timemania foi realizado em 14/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 7 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.