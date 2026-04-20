Resultado da Dupla Sena de hoje: concurso 2947

Dupla Sena concurso 2947
Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.
Resultado da Dupla Sena de hoje
O resultado da Dupla Sena de hoje, referente ao concurso 2947, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.
As dezenas sorteadas foram: 05 – 08 – 22 – 24 – 36 – 44 – 01 – 08 – 24 – 25 – 40 – 44.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 2947
Atualizado
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Dupla Sena.
Resumo rápido
Leitura objetiva
O concurso 2947 da Dupla Sena foi realizado em 20/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 6 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.
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