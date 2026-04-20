Resultado da Dupla Sena de hoje: concurso 2947

Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.

Resultado da Dupla Sena de hoje

O resultado da Dupla Sena de hoje, referente ao concurso 2947, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.

As dezenas sorteadas foram: 05 – 08 – 22 – 24 – 36 – 44 – 01 – 08 – 24 – 25 – 40 – 44.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.