20/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Resultado da Dupla Sena de hoje: concurso 2947

Resultado da Dupla Sena de hoje, concurso 2947. Números sorteados: 05 - 08 - 22 - 24 - 36 - 44 - 01 - 08 - 24 - 25 - 40 - 44. O prêmio principal acumulou.

Por Redação ContilNet 20/04/2026 às 21:03
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Resultado da Dupla Sena de hoje: concurso 2947

 

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades
Resultado oficial

Dupla Sena

Dupla Sena concurso 2947

Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.

050822243644010824254044
Data oficial do sorteio: 20/04/2026
Acumulou
Concurso2947
Data oficial20/04/2026
StatusAcumulou

Resultado da Dupla Sena de hoje

O resultado da Dupla Sena de hoje, referente ao concurso 2947, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.

As dezenas sorteadas foram: 05 – 08 – 22 – 24 – 36 – 44 – 01 – 08 – 24 – 25 – 40 – 44.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 2947

Atualizado

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Dupla Sena.

Faixa
Ganhadores
Prêmio
6 acertos
0 ganhador(es)
5 acertos
12 ganhador(es)
4 acertos
600 ganhador(es)
3 acertos
10287 ganhador(es)
6 acertos
0 ganhador(es)
5 acertos
4 ganhador(es)
4 acertos
348 ganhador(es)
3 acertos
7435 ganhador(es)

Resumo rápido

Leitura objetiva

O concurso 2947 da Dupla Sena foi realizado em 20/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 6 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.

Veja mais resultados das loterias

Link interno

Acompanhe todos os resultados das loterias de hoje, incluindo Mega-Sena, Lotofácil, Quina e outras modalidades atualizadas em tempo real.

Ver todos os resultados das loterias

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.