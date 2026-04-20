20/04/2026
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Resultado da Quina de hoje: concurso 7006

Resultado da Quina de hoje, concurso 7006. Números sorteados: 33 - 41 - 48 - 55 - 68. O prêmio principal acumulou.

Por Redação ContilNet 20/04/2026 às 21:04
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Resultado da Quina de hoje: concurso 7006

 

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Resultado oficial

Quina

Quina concurso 7006

Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.

3341485568
Data oficial do sorteio: 20/04/2026
Acumulou
Concurso7006
Data oficial20/04/2026
StatusAcumulou

Resultado da Quina de hoje

O resultado da Quina de hoje, referente ao concurso 7006, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.

As dezenas sorteadas foram: 33 – 41 – 48 – 55 – 68.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 7006

Atualizado

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Quina.

Faixa
Ganhadores
Prêmio
5 acertos
0 ganhador(es)
4 acertos
87 ganhador(es)
3 acertos
6741 ganhador(es)
2 acertos
163798 ganhador(es)

Resumo rápido

Leitura objetiva

O concurso 7006 da Quina foi realizado em 20/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 5 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.

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Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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