Resultado da Quina de hoje: concurso 7006

Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.

Resultado da Quina de hoje

O resultado da Quina de hoje, referente ao concurso 7006, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.

As dezenas sorteadas foram: 33 – 41 – 48 – 55 – 68.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.