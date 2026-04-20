Resultado da Quina de hoje: concurso 7006

Quina concurso 7006
Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.
Resultado da Quina de hoje
O resultado da Quina de hoje, referente ao concurso 7006, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.
As dezenas sorteadas foram: 33 – 41 – 48 – 55 – 68.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 7006
Atualizado
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Quina.
Resumo rápido
Leitura objetiva
O concurso 7006 da Quina foi realizado em 20/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 5 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.
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