20/04/2026
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Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3666

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3666. Números sorteados: 01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23. A faixa principal teve 1 ganhador(es).

Por Redação ContilNet 20/04/2026 às 21:05
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Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3666

 

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Resultado oficial

Lotofácil

Lotofácil concurso 3666

Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.

010406070912141516171920212223
Data oficial do sorteio: 20/04/2026
Teve ganhador
Concurso3666
Data oficial20/04/2026
StatusTeve ganhador

Resultado da Lotofácil de hoje

O resultado da Lotofácil de hoje, referente ao concurso 3666, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23.

A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).

Premiação do concurso 3666

Atualizado

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotofácil.

Faixa
Ganhadores
Prêmio
15 acertos
1 ganhador(es)
14 acertos
193 ganhador(es)
13 acertos
7173 ganhador(es)
12 acertos
87152 ganhador(es)
11 acertos
465627 ganhador(es)

Resumo rápido

Leitura objetiva

O concurso 3666 da Lotofácil foi realizado em 20/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 15 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.

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Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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