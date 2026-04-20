Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3666

Participe do canal do ContilNet no Instagram Toque para entrar e acompanhar as novidades

Resultado oficial Lotofácil Lotofácil concurso 3666 Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa. 010406070912141516171920212223

Concurso3666 Data oficial20/04/2026 StatusTeve ganhador

Resultado da Lotofácil de hoje O resultado da Lotofácil de hoje, referente ao concurso 3666, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso. As dezenas sorteadas foram: 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23. A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).

Premiação do concurso 3666 Atualizado Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotofácil. Faixa Ganhadores Prêmio 15 acertos 1 ganhador(es) — 14 acertos 193 ganhador(es) — 13 acertos 7173 ganhador(es) — 12 acertos 87152 ganhador(es) — 11 acertos 465627 ganhador(es) —

Resumo rápido Leitura objetiva O concurso 3666 da Lotofácil foi realizado em 20/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 15 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.

Veja mais resultados das loterias Link interno Acompanhe todos os resultados das loterias de hoje, incluindo Mega-Sena, Lotofácil, Quina e outras modalidades atualizadas em tempo real. Ver todos os resultados das loterias

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.

Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.