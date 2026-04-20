Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3666

Lotofácil concurso 3666
Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.
Resultado da Lotofácil de hoje
O resultado da Lotofácil de hoje, referente ao concurso 3666, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23.
A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).
Premiação do concurso 3666
Atualizado
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotofácil.
Resumo rápido
Leitura objetiva
O concurso 3666 da Lotofácil foi realizado em 20/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 15 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.
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