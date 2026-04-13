Resultado da Dupla Sena de hoje — veja os números do concurso 2944

Dupla Sena
CONCURSO 2944
11
13
17
29
30
33
01
04
14
29
32
43
Data oficial do sorteio: 13/04/2026
Resultado da Dupla Sena de hoje
O resultado da Dupla Sena de hoje, referente ao concurso 2944, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 11 – 13 – 17 – 29 – 30 – 33 – 01 – 04 – 14 – 29 – 32 – 43.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 2944
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Dupla Sena.
- 6 acertos: 0 ganhador(es)
- 5 acertos: 6 ganhador(es)
- 4 acertos: 722 ganhador(es)
- 3 acertos: 10448 ganhador(es)
- 6 acertos: 0 ganhador(es)
- 5 acertos: 6 ganhador(es)
- 4 acertos: 366 ganhador(es)
- 3 acertos: 7051 ganhador(es)
Resumo rápido
O concurso 2944 da Dupla Sena foi realizado em 13/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 6 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.