Resultado da Dupla Sena de hoje — veja os números do concurso 2944

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Resultado da Dupla Sena de hoje

O resultado da Dupla Sena de hoje, referente ao concurso 2944, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 11 – 13 – 17 – 29 – 30 – 33 – 01 – 04 – 14 – 29 – 32 – 43.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 2944

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Dupla Sena.

6 acertos : 0 ganhador(es)

: 0 ganhador(es) 5 acertos : 6 ganhador(es)

: 6 ganhador(es) 4 acertos : 722 ganhador(es)

: 722 ganhador(es) 3 acertos : 10448 ganhador(es)

: 10448 ganhador(es) 6 acertos : 0 ganhador(es)

: 0 ganhador(es) 5 acertos : 6 ganhador(es)

: 6 ganhador(es) 4 acertos : 366 ganhador(es)

: 366 ganhador(es) 3 acertos: 7051 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 2944 da Dupla Sena foi realizado em 13/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 6 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.