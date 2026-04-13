13/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Resultado da Quina de hoje — veja os números do concurso 7000

Por ContilNet 13/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Resultado da Quina de hoje — veja os números do concurso 7000
⏱️ 1 min leitura

 

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades
Quina
CONCURSO 7000
20
30
53
56
64
Data oficial do sorteio: 13/04/2026

Resultado da Quina de hoje

O resultado da Quina de hoje, referente ao concurso 7000, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 20 – 30 – 53 – 56 – 64.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 7000

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Quina.

  • 5 acertos: 0 ganhador(es)
  • 4 acertos: 32 ganhador(es)
  • 3 acertos: 3229 ganhador(es)
  • 2 acertos: 94234 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 7000 da Quina foi realizado em 13/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 5 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.