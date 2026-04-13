Resultado da Quina de hoje — veja os números do concurso 7000

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Resultado da Quina de hoje

O resultado da Quina de hoje, referente ao concurso 7000, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 20 – 30 – 53 – 56 – 64.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 7000

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Quina.

5 acertos : 0 ganhador(es)

: 0 ganhador(es) 4 acertos : 32 ganhador(es)

: 32 ganhador(es) 3 acertos : 3229 ganhador(es)

: 3229 ganhador(es) 2 acertos: 94234 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 7000 da Quina foi realizado em 13/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 5 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.