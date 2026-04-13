Resultado da Quina de hoje — veja os números do concurso 7000

Quina
CONCURSO 7000
20
30
53
56
64
Data oficial do sorteio: 13/04/2026
Resultado da Quina de hoje
O resultado da Quina de hoje, referente ao concurso 7000, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 20 – 30 – 53 – 56 – 64.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 7000
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Quina.
- 5 acertos: 0 ganhador(es)
- 4 acertos: 32 ganhador(es)
- 3 acertos: 3229 ganhador(es)
- 2 acertos: 94234 ganhador(es)
Resumo rápido
O concurso 7000 da Quina foi realizado em 13/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 5 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.