Resultado da Lotomania de hoje — veja os números do concurso 2911

Lotomania
CONCURSO 2911
01
08
10
13
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Data oficial do sorteio: 13/04/2026
Resultado da Lotomania de hoje
O resultado da Lotomania de hoje, referente ao concurso 2911, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 08 – 10 – 13 – 17 – 20 – 27 – 29 – 31 – 33 – 36 – 39 – 42 – 47 – 49 – 55 – 61 – 68 – 79 – 98.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 2911
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotomania.
- 20 acertos: 0 ganhador(es)
- 19 acertos: 7 ganhador(es)
- 18 acertos: 62 ganhador(es)
- 17 acertos: 573 ganhador(es)
- 16 acertos: 3227 ganhador(es)
- 15 acertos: 17872 ganhador(es)
- 0 acertos: 0 ganhador(es)
Resumo rápido
O concurso 2911 da Lotomania foi realizado em 13/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 20 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.