Resultado da Lotomania de hoje — veja os números do concurso 2911

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Resultado da Lotomania de hoje

O resultado da Lotomania de hoje, referente ao concurso 2911, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 08 – 10 – 13 – 17 – 20 – 27 – 29 – 31 – 33 – 36 – 39 – 42 – 47 – 49 – 55 – 61 – 68 – 79 – 98.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 2911

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotomania.

20 acertos : 0 ganhador(es)

: 0 ganhador(es) 19 acertos : 7 ganhador(es)

: 7 ganhador(es) 18 acertos : 62 ganhador(es)

: 62 ganhador(es) 17 acertos : 573 ganhador(es)

: 573 ganhador(es) 16 acertos : 3227 ganhador(es)

: 3227 ganhador(es) 15 acertos : 17872 ganhador(es)

: 17872 ganhador(es) 0 acertos: 0 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 2911 da Lotomania foi realizado em 13/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 20 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.