Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3663

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Resultado da Lotofácil de hoje

O resultado da Lotofácil de hoje, referente ao concurso 3663, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 12 – 14 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25.

O prêmio principal teve 1 aposta(s) vencedora(s).

Premiação do concurso 3663

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotofácil.

15 acertos : 1 ganhador(es)

: 1 ganhador(es) 14 acertos : 409 ganhador(es)

: 409 ganhador(es) 13 acertos : 15283 ganhador(es)

: 15283 ganhador(es) 12 acertos : 177275 ganhador(es)

: 177275 ganhador(es) 11 acertos: 901680 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 3663 da Lotofácil foi realizado em 16/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 15 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

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