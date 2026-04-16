16/04/2026
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Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3663

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3663. Números sorteados: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10. A faixa principal teve 1 ganhador(es).

Por ContilNet 16/04/2026
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Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3663

 

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Lotofácil
CONCURSO 3663
01
03
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19
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25
Data oficial do sorteio: 16/04/2026

Resultado da Lotofácil de hoje

O resultado da Lotofácil de hoje, referente ao concurso 3663, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 12 – 14 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25.

O prêmio principal teve 1 aposta(s) vencedora(s).

Premiação do concurso 3663

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotofácil.

  • 15 acertos: 1 ganhador(es)
  • 14 acertos: 409 ganhador(es)
  • 13 acertos: 15283 ganhador(es)
  • 12 acertos: 177275 ganhador(es)
  • 11 acertos: 901680 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 3663 da Lotofácil foi realizado em 16/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 15 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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