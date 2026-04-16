Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3663

Lotofácil
CONCURSO 3663
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Data oficial do sorteio: 16/04/2026
Resultado da Lotofácil de hoje
O resultado da Lotofácil de hoje, referente ao concurso 3663, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 12 – 14 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25.
O prêmio principal teve 1 aposta(s) vencedora(s).
Premiação do concurso 3663
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotofácil.
- 15 acertos: 1 ganhador(es)
- 14 acertos: 409 ganhador(es)
- 13 acertos: 15283 ganhador(es)
- 12 acertos: 177275 ganhador(es)
- 11 acertos: 901680 ganhador(es)
Resumo rápido
O concurso 3663 da Lotofácil foi realizado em 16/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 15 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.