20/04/2026
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Resultado da Lotomania de hoje: concurso 2914

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2914. Números sorteados: 03 - 09 - 12 - 29 - 38 - 39 - 43 - 48 - 49 - 60 - 63 - 68 - 74 - 78 - 79. A faixa principal teve 1 ganhador(es).

Por Redação ContilNet 20/04/2026 às 21:04
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Resultado da Lotomania de hoje: concurso 2914

 

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Resultado oficial

Lotomania

Lotomania concurso 2914

Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.

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Data oficial do sorteio: 20/04/2026
Teve ganhador
Concurso2914
Data oficial20/04/2026
StatusTeve ganhador

Resultado da Lotomania de hoje

O resultado da Lotomania de hoje, referente ao concurso 2914, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.

As dezenas sorteadas foram: 03 – 09 – 12 – 29 – 38 – 39 – 43 – 48 – 49 – 60 – 63 – 68 – 74 – 78 – 79 – 83 – 85 – 89 – 94 – 98.

A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).

Premiação do concurso 2914

Atualizado

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotomania.

Faixa
Ganhadores
Prêmio
20 acertos
1 ganhador(es)
19 acertos
17 ganhador(es)
18 acertos
184 ganhador(es)
17 acertos
1069 ganhador(es)
16 acertos
5924 ganhador(es)
15 acertos
16041 ganhador(es)
0 acertos
1 ganhador(es)

Resumo rápido

Leitura objetiva

O concurso 2914 da Lotomania foi realizado em 20/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 20 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.

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Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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