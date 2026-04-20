Resultado da Lotomania de hoje: concurso 2914

Lotomania concurso 2914
Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.
Resultado da Lotomania de hoje
O resultado da Lotomania de hoje, referente ao concurso 2914, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.
As dezenas sorteadas foram: 03 – 09 – 12 – 29 – 38 – 39 – 43 – 48 – 49 – 60 – 63 – 68 – 74 – 78 – 79 – 83 – 85 – 89 – 94 – 98.
A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).
Premiação do concurso 2914
Atualizado
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotomania.
Resumo rápido
Leitura objetiva
O concurso 2914 da Lotomania foi realizado em 20/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 20 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.
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