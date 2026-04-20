Resultado da Lotomania de hoje: concurso 2914

Participe do canal do ContilNet no Instagram Toque para entrar e acompanhar as novidades

Resultado oficial Lotomania Lotomania concurso 2914 Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa. 0309122938394348496063687478798385899498

Concurso2914 Data oficial20/04/2026 StatusTeve ganhador

Resultado da Lotomania de hoje O resultado da Lotomania de hoje, referente ao concurso 2914, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso. As dezenas sorteadas foram: 03 – 09 – 12 – 29 – 38 – 39 – 43 – 48 – 49 – 60 – 63 – 68 – 74 – 78 – 79 – 83 – 85 – 89 – 94 – 98. A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).

Premiação do concurso 2914 Atualizado Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotomania. Faixa Ganhadores Prêmio 20 acertos 1 ganhador(es) — 19 acertos 17 ganhador(es) — 18 acertos 184 ganhador(es) — 17 acertos 1069 ganhador(es) — 16 acertos 5924 ganhador(es) — 15 acertos 16041 ganhador(es) — 0 acertos 1 ganhador(es) —

Resumo rápido Leitura objetiva O concurso 2914 da Lotomania foi realizado em 20/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 20 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.

Veja mais resultados das loterias Link interno Acompanhe todos os resultados das loterias de hoje, incluindo Mega-Sena, Lotofácil, Quina e outras modalidades atualizadas em tempo real. Ver todos os resultados das loterias

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.

Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.