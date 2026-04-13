Resultado da Lotofácil de hoje — veja os números do concurso 3660

Lotofácil
CONCURSO 3660
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Data oficial do sorteio: 13/04/2026
Resultado da Lotofácil de hoje
O resultado da Lotofácil de hoje, referente ao concurso 3660, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 17 – 18 – 22 – 23 – 24.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 3660
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotofácil.
- 15 acertos: 0 ganhador(es)
- 14 acertos: 488 ganhador(es)
- 13 acertos: 16357 ganhador(es)
- 12 acertos: 195900 ganhador(es)
- 11 acertos: 1049448 ganhador(es)
Resumo rápido
O concurso 3660 da Lotofácil foi realizado em 13/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 15 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.