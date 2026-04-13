Resultado da Lotofácil de hoje — veja os números do concurso 3660

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Resultado da Lotofácil de hoje

O resultado da Lotofácil de hoje, referente ao concurso 3660, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 17 – 18 – 22 – 23 – 24.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 3660

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotofácil.

15 acertos : 0 ganhador(es)

: 0 ganhador(es) 14 acertos : 488 ganhador(es)

: 488 ganhador(es) 13 acertos : 16357 ganhador(es)

: 16357 ganhador(es) 12 acertos : 195900 ganhador(es)

: 195900 ganhador(es) 11 acertos: 1049448 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 3660 da Lotofácil foi realizado em 13/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 15 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.