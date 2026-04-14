Resultado da Lotofácil de hoje — veja os números do concurso 3661

Lotofácil
CONCURSO 3661
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Data oficial do sorteio: 14/04/2026
Resultado da Lotofácil de hoje
O resultado da Lotofácil de hoje, referente ao concurso 3661, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 12 – 14 – 15 – 19 – 21 – 23 – 24.
O prêmio principal teve 2 aposta(s) vencedora(s).
Premiação do concurso 3661
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotofácil.
- 15 acertos: 2 ganhador(es)
- 14 acertos: 561 ganhador(es)
- 13 acertos: 21660 ganhador(es)
- 12 acertos: 254240 ganhador(es)
- 11 acertos: 1406655 ganhador(es)
Resumo rápido
O concurso 3661 da Lotofácil foi realizado em 14/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 15 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.