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Resultado da Timemania de hoje: concurso 2381

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2381. Números sorteados: 04 - 14 - 26 - 32 - 65 - 67. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet 16/04/2026
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Resultado da Timemania de hoje: concurso 2381

 

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Timemania
CONCURSO 2381
04
14
26
32
65
67
68
Data oficial do sorteio: 16/04/2026

Resultado da Timemania de hoje

O resultado da Timemania de hoje, referente ao concurso 2381, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 14 – 26 – 32 – 65 – 67 – 68.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 2381

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Timemania.

  • 7 acertos: 0 ganhador(es)
  • 6 acertos: 5 ganhador(es)
  • 5 acertos: 154 ganhador(es)
  • 4 acertos: 3223 ganhador(es)
  • 3 acertos: 30689 ganhador(es)
  • Time do Coração: 8329 ganhador(es)

Detalhes do sorteio

Time do Coração: CAXIAS /RS

Resumo rápido

O concurso 2381 da Timemania foi realizado em 16/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 7 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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