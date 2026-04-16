Resultado da Timemania de hoje: concurso 2381

Timemania
CONCURSO 2381
04
14
26
32
65
67
68
Data oficial do sorteio: 16/04/2026
Resultado da Timemania de hoje
O resultado da Timemania de hoje, referente ao concurso 2381, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 04 – 14 – 26 – 32 – 65 – 67 – 68.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 2381
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Timemania.
- 7 acertos: 0 ganhador(es)
- 6 acertos: 5 ganhador(es)
- 5 acertos: 154 ganhador(es)
- 4 acertos: 3223 ganhador(es)
- 3 acertos: 30689 ganhador(es)
- Time do Coração: 8329 ganhador(es)
Detalhes do sorteio
Time do Coração: CAXIAS /RS
Resumo rápido
O concurso 2381 da Timemania foi realizado em 16/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 7 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.