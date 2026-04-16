Resultado da Timemania de hoje: concurso 2381

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Resultado da Timemania de hoje

O resultado da Timemania de hoje, referente ao concurso 2381, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 14 – 26 – 32 – 65 – 67 – 68.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 2381

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Timemania.

7 acertos : 0 ganhador(es)

: 0 ganhador(es) 6 acertos : 5 ganhador(es)

: 5 ganhador(es) 5 acertos : 154 ganhador(es)

: 154 ganhador(es) 4 acertos : 3223 ganhador(es)

: 3223 ganhador(es) 3 acertos : 30689 ganhador(es)

: 30689 ganhador(es) Time do Coração: 8329 ganhador(es)

Detalhes do sorteio

Time do Coração: CAXIAS /RS

Resumo rápido

O concurso 2381 da Timemania foi realizado em 16/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 7 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

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