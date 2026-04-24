Resultado Dia de Sorte 1204 hoje (23/04): ACUMULOU!

Resultado Oficial
Sorteio: 23/04/2026
Sorteio: 23/04/2026
Dia de Sorte | Concurso 1204
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Acumulou
Concurso1204
Data oficial23/04/2026
StatusAcumulou
Resultado da Dia de Sorte concurso 1204
O resultado da Dia de Sorte de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.
As dezenas sorteadas foram: 11 – 12 – 13 – 17 – 20 – 23 – 29.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação Detalhada
Faixa
Ganhadores
Prêmio
7 acertos
0 ganhador(es)
—
6 acertos
59 ganhador(es)
—
5 acertos
2689 ganhador(es)
—
4 acertos
35501 ganhador(es)
—
Mês da Sorte
114881 ganhador(es)
—
Detalhes Extras
Mês da SorteSetembro
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