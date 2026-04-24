Resultado Quina 7008 hoje (23/04): SAIU PRÊMIO!

Resultado da Quina concurso 7008

O resultado da Quina de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 14 – 23 – 47 – 55 – 78.

A faixa principal registrou 2 aposta(s) vencedora(s).