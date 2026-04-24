Resultado Quina 7008 hoje (23/04): SAIU PRÊMIO!

Resultado Oficial
Sorteio: 23/04/2026
Sorteio: 23/04/2026
Quina | Concurso 7008
1423475578
Teve ganhador
Concurso7008
Data oficial23/04/2026
StatusTeve ganhador
Resultado da Quina concurso 7008
O resultado da Quina de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.
As dezenas sorteadas foram: 14 – 23 – 47 – 55 – 78.
A faixa principal registrou 2 aposta(s) vencedora(s).
Premiação Detalhada
Faixa
Ganhadores
Prêmio
5 acertos
2 ganhador(es)
—
4 acertos
96 ganhador(es)
—
3 acertos
7374 ganhador(es)
—
2 acertos
170049 ganhador(es)
—
Veja mais resultados
Acompanhe os próximos concursos, premiações e o histórico da modalidade.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para novos resultados e atualizações.