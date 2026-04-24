Resultado Timemania 2383 hoje (23/04): ACUMULOU!

Resultado da Timemania concurso 2383

O resultado da Timemania de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 15 – 36 – 43 – 47 – 54 – 70 – 79.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.