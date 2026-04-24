Resultado Timemania 2383 hoje (23/04): ACUMULOU!

Resultado Oficial
Sorteio: 23/04/2026
Sorteio: 23/04/2026
Timemania | Concurso 2383
15364347547079
Acumulou
Concurso2383
Data oficial23/04/2026
StatusAcumulou
Resultado da Timemania concurso 2383
O resultado da Timemania de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.
As dezenas sorteadas foram: 15 – 36 – 43 – 47 – 54 – 70 – 79.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação Detalhada
Faixa
Ganhadores
Prêmio
7 acertos
0 ganhador(es)
—
6 acertos
2 ganhador(es)
—
5 acertos
178 ganhador(es)
—
4 acertos
3379 ganhador(es)
—
3 acertos
34135 ganhador(es)
—
Time do Coração
11835 ganhador(es)
—
Detalhes Extras
Time do CoraçãoAPARECIDENSE /GO
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