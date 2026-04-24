Resultado Dupla Sena 2949 hoje (24/04): ACUMULOU!

Resultado Oficial
Sorteio: 24/04/2026
Sorteio: 24/04/2026
Dupla Sena | Concurso 2949
030812253544
Acumulou
Concurso2949
Data oficial24/04/2026
StatusAcumulou
Resultado da Dupla Sena concurso 2949
O resultado da Dupla Sena de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.
As dezenas sorteadas foram: 03 – 08 – 12 – 25 – 35 – 44.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação Detalhada
Faixa
Ganhadores
Prêmio
Sena
0 ganhador(es)
—
Quina
16 ganhador(es)
R$ 3.276,05
Quadra
674 ganhador(es)
R$ 88,87
Terno
10809 ganhador(es)
R$ 2,77
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