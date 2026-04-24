Resultado Dupla Sena 2949 hoje (24/04): ACUMULOU!

Resultado da Dupla Sena concurso 2949

O resultado da Dupla Sena de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 03 – 08 – 12 – 25 – 35 – 44.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.