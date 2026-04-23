23/04/2026
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Resultado Federal 6059 hoje (22/04): SAIU PRÊMIO! Veja os ganhadores

Resultado da Federal de hoje, concurso 6059. Números sorteados: 032917 - 034991 - 044486 - 000116 - 069820. A faixa principal teve 1 ganhador(es).

Por Redação ContilNet 23/04/2026 às 11:41
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Resultado Federal 6059 hoje (22/04): SAIU PRÊMIO! Veja os ganhadores

 

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Resultado Oficial
Sorteio: 22/04/2026

Federal | Concurso 6059

032917034991044486000116069820
Teve ganhador
Concurso6059
Data oficial22/04/2026
StatusTeve ganhador

Resultado da Federal concurso 6059

O resultado da Federal de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 032917 – 034991 – 044486 – 000116 – 069820.

A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).

Premiação Detalhada

Faixa
Ganhadores
Prêmio
1 acertos
1 ganhador(es)
2 acertos
1 ganhador(es)
3 acertos
1 ganhador(es)
4 acertos
1 ganhador(es)
5 acertos
1 ganhador(es)

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