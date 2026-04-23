23/04/2026
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Resultado Lotomania 2915 hoje (22/04): ACUMULOU para R$ 1.000.000,00

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2915. Números sorteados: 00 - 01 - 05 - 10 - 18 - 20 - 21 - 33 - 41 - 45 - 48 - 61 - 64 - 66 - 72. O prêmio principal acumulou.

Por Redação ContilNet 23/04/2026 às 11:42
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Resultado Lotomania 2915 hoje (22/04): ACUMULOU para R$ 1.000.000,00

 

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Resultado Oficial
Sorteio: 22/04/2026

Lotomania | Concurso 2915

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Acumulou
Concurso2915
Data oficial22/04/2026
StatusAcumulou

Resultado da Lotomania concurso 2915

O resultado da Lotomania de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 00 – 01 – 05 – 10 – 18 – 20 – 21 – 33 – 41 – 45 – 48 – 61 – 64 – 66 – 72 – 74 – 75 – 78 – 87 – 95.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação Detalhada

Faixa
Ganhadores
Prêmio
20 acertos
0 ganhador(es)
19 acertos
3 ganhador(es)
18 acertos
59 ganhador(es)
17 acertos
356 ganhador(es)
16 acertos
2071 ganhador(es)
15 acertos
8576 ganhador(es)
0 acertos
0 ganhador(es)

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