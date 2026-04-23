Resultado Quina 7007 hoje (22/04): ACUMULOU para R$ 34.000.000,00

Resultado Oficial
Sorteio: 22/04/2026
Sorteio: 22/04/2026
Quina | Concurso 7007
0822296369
Acumulou
Concurso7007
Data oficial22/04/2026
StatusAcumulou
Resultado da Quina concurso 7007
O resultado da Quina de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.
As dezenas sorteadas foram: 08 – 22 – 29 – 63 – 69.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação Detalhada
Faixa
Ganhadores
Prêmio
5 acertos
0 ganhador(es)
—
4 acertos
86 ganhador(es)
—
3 acertos
7980 ganhador(es)
—
2 acertos
190157 ganhador(es)
—
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