24/04/2026
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Resultado Lotofácil 3669 hoje (24/04): ACUMULOU!

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3669. Números sorteados: 02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 22 - 23 - 24. O prêmio principal acumulou.

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 21:32
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Resultado Lotofácil 3669 hoje (24/04): ACUMULOU!

 

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Resultado Oficial
Sorteio: 24/04/2026

Lotofácil | Concurso 3669

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Acumulou
Concurso3669
Data oficial24/04/2026
StatusAcumulou

Resultado da Lotofácil concurso 3669

O resultado da Lotofácil de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23 – 24.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação Detalhada

Faixa
Ganhadores
Prêmio
15 acertos
0 ganhador(es)
14 acertos
227 ganhador(es)
R$ 1.760,21
13 acertos
7061 ganhador(es)
R$ 35,00
12 acertos
87461 ganhador(es)
R$ 14,00
11 acertos
483871 ganhador(es)
R$ 7,00

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