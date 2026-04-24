Resultado Lotofácil 3669 hoje (24/04): ACUMULOU!

Resultado Oficial
Sorteio: 24/04/2026
Sorteio: 24/04/2026
Lotofácil | Concurso 3669
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Acumulou
Concurso3669
Data oficial24/04/2026
StatusAcumulou
Resultado da Lotofácil concurso 3669
O resultado da Lotofácil de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.
As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23 – 24.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação Detalhada
Faixa
Ganhadores
Prêmio
15 acertos
0 ganhador(es)
—
14 acertos
227 ganhador(es)
R$ 1.760,21
13 acertos
7061 ganhador(es)
R$ 35,00
12 acertos
87461 ganhador(es)
R$ 14,00
11 acertos
483871 ganhador(es)
R$ 7,00
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