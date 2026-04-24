Resultado Lotofácil 3669 hoje (24/04): ACUMULOU!

Resultado da Lotofácil concurso 3669

O resultado da Lotofácil de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23 – 24.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.