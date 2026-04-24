Resultado Lotomania 2916 hoje (24/04): ACUMULOU!

Resultado Oficial
Sorteio: 24/04/2026
Sorteio: 24/04/2026
Lotomania | Concurso 2916
0304050608151722232429374043506264828788
Acumulou
Concurso2916
Data oficial24/04/2026
StatusAcumulou
Resultado da Lotomania concurso 2916
O resultado da Lotomania de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.
As dezenas sorteadas foram: 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 15 – 17 – 22 – 23 – 24 – 29 – 37 – 40 – 43 – 50 – 62 – 64 – 82 – 87 – 88.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação Detalhada
Faixa
Ganhadores
Prêmio
20 acertos
0 ganhador(es)
—
19 acertos
5 ganhador(es)
R$ 36.543,74
18 acertos
58 ganhador(es)
R$ 1.968,95
17 acertos
549 ganhador(es)
R$ 208,01
16 acertos
3431 ganhador(es)
R$ 33,28
15 acertos
17383 ganhador(es)
R$ 6,56
0 acertos
1 ganhador(es)
R$ 91.359,37
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