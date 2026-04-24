Resultado Mega-Sena 2999 hoje (23/04): ACUMULOU!

Resultado Oficial
Sorteio: 23/04/2026
Sorteio: 23/04/2026
Mega-Sena | Concurso 2999
092426384558
Acumulou
Concurso2999
Data oficial23/04/2026
StatusAcumulou
Resultado da Mega-Sena concurso 2999
O resultado da Mega-Sena de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.
As dezenas sorteadas foram: 09 – 24 – 26 – 38 – 45 – 58.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação Detalhada
Faixa
Ganhadores
Prêmio
6 acertos
0 ganhador(es)
—
5 acertos
111 ganhador(es)
—
4 acertos
5741 ganhador(es)
—
Veja mais resultados
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