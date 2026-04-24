Resultado Quina 7009 hoje (24/04): ACUMULOU!

Resultado Oficial
Sorteio: 24/04/2026
Sorteio: 24/04/2026
Quina | Concurso 7009
0320232642
Acumulou
Concurso7009
Data oficial24/04/2026
StatusAcumulou
Resultado da Quina concurso 7009
O resultado da Quina de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.
As dezenas sorteadas foram: 03 – 20 – 23 – 26 – 42.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação Detalhada
Faixa
Ganhadores
Prêmio
Quina
0 ganhador(es)
—
Quadra
55 ganhador(es)
R$ 4.788,64
Terno
3459 ganhador(es)
R$ 72,51
Duque
67364 ganhador(es)
R$ 3,72
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