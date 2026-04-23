O acumulado de chuvas nas últimas 24 horas somou 25,39mm, volume considerável após um período de estiagem no monitoramento anterior

O Rio Acre segue apresentando sinais de recuo em seu nível na capital acreana. De acordo com a medição oficial realizada às 05h30 desta quinta-feira (23), o manancial atingiu a marca de 09,24 metros, consolidando uma redução de 27 centímetros em relação ao monitoramento de ontem, quando o nível estava em 9,51 metros.

Apesar da queda no nível das águas, o volume de precipitação registrou uma mudança significativa. Enquanto nas 24 horas anteriores o acumulado foi zero, os dados de hoje apontam que choveu 25,39mm na região, um índice moderado que mantém as equipes de Defesa Civil em estado de observação constante.

Margem de segurança

Atualmente, a situação do Rio Acre em Rio Branco é considerada estável e dentro da normalidade para o período. O manancial encontra-se distante das margens críticas estabelecidas pelas autoridades de monitoramento:

Cota de Alerta: 13,50m (Faltam 4,26m)

Cota de Transbordo: 14,00m (Faltam 4,76m)

Tendência e Vigilância

A tendência de vazante, sinalizada na última leitura, tranquiliza moradores de áreas ribeirinhas, embora a volta das chuvas acumuladas exija atenção para o comportamento do rio nos próximos dias. Os órgãos de controle seguem realizando medições periódicas para atualizar o plano de contingência da capital, caso haja mudanças bruscas no cenário hidrológico.